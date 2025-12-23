DOLAR
Büyükçekmece Halk Akademisi'nde Yeni Yıl El Emeği Stantları Açıldı

Büyükçekmece Halk Akademisi'nin Tarihi Kervansaray'da açtığı yeni yıl el emeği stantları, hediyelikler ve el yapımı ürünlerle 30 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:32
Büyükçekmece Halk Akademisi'nde Yeni Yıl El Emeği Stantları Açıldı

Büyükçekmece Halk Akademisi'nde Yeni Yıl Coşkusu

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl ürünleri ve hediyelik eşya satış standları kapılarını açtı. Tarihi Kervansarayda kurulan stantlar, el emeği ve estetik tasarımlarla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu, Büyükçekmece eski Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün kızı Gülin Akgün ile Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, kursiyerlerin yıllık emeklerini sergilediği anlamlı bir buluşma sağladı.

Ziyaretçi İlgisi ve Ürün Çeşitliliği

Tarihi atmosferde kurulan rengarenk standlar, Büyükçekmece halkından yoğun ilgi gördü. Yeni yıl süslemeleri, el yapımı takılar, dekoratif objeler ve tekstil ürünleri gibi pek çok özel hediyelik eşya standlarda yer aldı. Ziyaretçiler, sevdiklerine anlamlı hediyeler seçerken aynı zamanda Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerlerinin özenle hazırladığı çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Yeni yıl temalı hediyelik eşyaların yer aldığı standlar, 30 Aralık tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak.

