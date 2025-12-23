Seydikemer Gürpınar Camii'nde 482 Çocukla Cami-Çocuk Buluşması

Seydikemer Gürpınar Camii'nde Cami-Çocuk Buluşması: 482 Çocuk Katıldı

Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandilinin ilk gününde, Merkez Gürpınar Camii'nde çocuklara manevi atmosferi aktarmayı amaçlayan Cami-Çocuk Buluşması gerçekleştirildi. Etkinlik, çocukların camilerle bağ kurması ve üç ayların manevi iklimini tanımaları amacıyla düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Hafta sonu yapılan programa, Seydikemer Müftülüğü ile Seydikemer Hasan Günay İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinin yürüttüğü Vakti Kuşanmak Projesi kapsamında 482 çocuk katıldı. Program, akşam namazı ile başladı ve ardından İlçe Müftüsü Selman Ünal Çolak açılış konuşması yaptı.

Öğretmenlerin hazırladığı çeşitli oyunlar oynandı, cami avlusunda çocuklara ikramlar sunuldu. Etkinlik, çocukların coşkuyla katıldığı fener alayı ile sona erdi.

Teşekkür ve Gelecek Planı

İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, programa katkı sunan Hasan Günay Ortaokulu öğretmenlerine, TDV Seydikemer Şubesi'ne, katılan velilere, camiyi dolduran çocuklara, Seydikemer Belediyesi'ne ve ev sahipliği yapan Merkez Gürpınar Camii İmam-Hatibi Muhammet Yaşar Topçu'ya teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca, çocukların camilerle ve manevi değerlerle erken yaşta buluşmasının önemi vurgulanarak, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de artırılarak sürdürüleceği ifade edildi.

