Büyükkılıç: Kayseri'yi Birlik ve İstişareyle Yönetiyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent yaşamına değer katan kurum ve temsilcileri makamında ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretler boyunca iş birliği ve istişare mesajları ön plandaydı.

AKİB heyetiyle görüşme

Büyükkılıç, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel İkinci Başkanı Yeşim Akpınar ve AKİB Yönetim Kurulu üyelerini belediyede misafir etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaşmasında iş dünyasıyla kurulan iş birliklerinin önemine dikkat çekti ve konuklarına teşekkür etti.

Yargı temsilcisi ziyareti

Başkan ayrıca Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı makamında kabul etti. Nazik ziyaret için Başsavcı Öztoprak'a teşekkür eden Büyükkılıç, yargı camiasına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Mahalle ve sivil toplum teması

Tomarza Pusatlı Mahallesi Muhtarı Halil Tanırgan ve beraberindeki heyet ile Hobi Bahçeleri Dernek Başkanı Serdar Toker ve dernek yönetimi de Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Görüşmelerde yerel yönetim, mahalleler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

Büyükkılıç ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şu ifadeleri kullandı: Kayseri’yi hep birlikte, ortak akıl ve istişare kültürüyle yönetmeye devam ediyoruz. Şehrimize katkı sunan tüm kurum ve temsilcilerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

