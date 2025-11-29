Gedikpınar ve Çıtak'ta Şebeke Sorunu Çözüldü, Telefonlar Artık Çekiyor

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gedikpınar ve Çıtak köylerinde yıllardır süren telefon şebeke sorunu baz istasyonu ile çözüldü; köylüler Kaymakam Mehmet Zahid Uzun'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:34
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar ile Çıtak köylerinde yıllardır devam eden telefon şebekesi sorunu giderildi; artık köylerde cep telefonları çalışıyor.

Köylülerin sevinci ve teşekkür

Şebeke çekmediği için cep telefonuyla görüşme yapmak üzere köyün yüksek noktalarına çıkan Gedikpınar ile Çıtak köylüleri, yıllardır yaşadıkları iletişim sorununun çözülmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi. Çözümde destek olan Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'a teşekkür ettiler.

Gedikpınar Köyü Muhtarı Muhittin Ulubay, konuya ilişkin olarak, "Sorunumuzun çözümü aşamasında her gün bizlerle ilgilenen ve yardımcı olan Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun’a da bir kez daha teşekkür ederiz. Şebeke sorunu nedeniyle köylerinden göç etmek zorunda kalan tüm Gedikpınar Köyü sakinlerine artık evlerine doğup büyüdükleri topraklara geri dönmelerini istiyoruz. Artık şehre değil köylerine göç zamanıdır" dedi.

Kaymakamın açıklaması

Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ise, "Bugün 2 bin rakımda bulunan Gedikpınar ve Çıtak köylerimizin telefon şebekesinin çekmeme sorunu tarihe karıştı. Uzun zamandır köylerimiz tarafından talep edilen baz istasyonu yapımı tamamlandı ve hizmete girdi. Her iki köyümüze de hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

