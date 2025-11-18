Geleceğin Sanatçıları İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda: 2025-2026 Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi coşkuyla açıldı. Yetenek sınavlarını başarıyla tamamlayan bin 642 öğrenci, konservatuvarın farklı bölümlerinde profesyonel sanat eğitimi almaya başladı.

Geniş eğitim yelpazesi

Konservatuvarda; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Sahne Sanatları, Halk Oyunları, Şan ve Enstrüman eğitimi gibi temel alanlarda akademik düzeyde programlar yürütülüyor. Öğrenciler, teorik eğitimin yanı sıra konservatuvarın sunduğu stüdyo, prova ve sahne imkanlarından da yararlanıyor.

Sanat yolculuğuna ilk adım

Bu dönem konservatuvara kabul edilen bin 642 öğrenciden bir kısmı öğrenimlerine devam ederken, bir kısmı sanat yolculuğuna ilk adımını atıyor. Alanında uzman 76 eğitmen, öğrencilerin mesleki gelişimi için yoğun bir eğitim programı yürütüyor. Yıl boyunca düzenlenecek konserler, icra heyetleri ve korolar aracılığıyla öğrenciler Antalya'nın çeşitli mekanlarında sahne imkanı bulacak.

"Öğrencilerden uluslararası başarılar"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila, "Konservatuvarımız 1999 yılından itibaren hizmet vermektedir. Konservatuvarımızda 5 bölüm mevcuttur. Konservatuvarımızın öğrencileri, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda birçok başarıya imzalar atmıştır. Geçen yıl kurduğumuz Gençlik Orkestrası ve Antalya Klasik Gitar Orkestrası başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlara ek olarak bu yıl Bağlama Orkestrası ve Flüt Orkestrası da faaliyetlerine başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine Antalya Piyano Festivali’nde yer alacağız. Öğrencilerimiz, hem nostalji tramvayında hem de sahnede performans sergileyecekler. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı olarak, sanatçı yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

