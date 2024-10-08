Gelecek ve Yeniden Refah Partileri Arasında Önemli Zirve

Ahmet Davutoğlu, Fatih Erbakan'ı Ziyaret Etti

Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 70 dakika süren kapalı kapılar ardındaki görüşmenin ardından her iki lider de basın açıklaması yaptı.

Görüşmenin Önemi

Davutoğlu, Erbakan'a misafirperverliği için teşekkür ederken, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Recai Kutan için de taziyelerini sundu. Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Davutoğlu, "Bu toplantı, kutuplaşmanın ve atomizasyonun önüne geçmek adına önemli bir fırsattır." dedi.

Üçüncü Bir Blok Oluşturma Çağrısı

Davutoğlu, aynı düşüncelere sahip partilerin bir araya gelerek güçlü bir Meclis bloğu oluşturmasının önemine değindi. "Bu durum, hem iktidarı dengeleyebilir, hem de geniş bir kitleye alternatif sunar." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'ın Değerlendirmeleri

Erbakan, görüşmede kadın cinayetleri, Filistin'deki olaylar ve ekonomi konularının ele alındığını belirtti. Türkiye'deki mevcut iktidarın bu konular üzerine yeterince sorumluluk üstlenmediğini öne sürdü. Ayrıca, önümüzdeki dönemde işbirliği ve Mecliste daha aktif rol alma ihtimalinin gündemde olduğunu ifade etti.

Seçim İttifakına Yönelik İfadeler

Erbakan, güçlü bir grup oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, seçime yakın bu grubu oluşturan partiler arasında ittifak oluşturulmasının mümkün olabileceğini belirtti. Davutoğlu da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını olumlu bir şekilde değerlendirdi. İki lider, Türkiye'nin siyasi dilinin birleştirici bir yapıya bürünmesinin şart olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Nezaket Üzerine Vurgu

Fatih Erbakan, siyasette nezaketin önemini vurgulayarak, toplumsal dialog ve hoşgörünün artırılmasının faydalı olacağını söyledi. Nihayetinde, iki liderin ortak görüşü, kutuplaşmanın önüne geçmek ve yapıcı bir siyasi iklim yaratma çabası oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 3), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sol 2) partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 3), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sol 2) partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 3), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sol 2) partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 3), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sol 2) partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 3), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sol 2) partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 3), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sol 2) partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.