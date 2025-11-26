Genç İhracatçılar EGİAD Melekleriyle Melek Yatırıma Hazırlanıyor

EİB Genç İhracatçılar ve EGİAD Melekleri iş birliğinin ikinci adımıyla girişimcilik, teknoloji ve melek yatırımcılığı buluşturdu, gençleri yatırım ekosistemine hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:46
Genç İhracatçılar EGİAD Melekleriyle Melek Yatırıma Hazırlanıyor

Genç ihracatçılar ile melek yatırımcılar bir araya geldi

EİB Genç İhracatçılar Konseyi ve EGİAD Melekleri, 8 Temmuz’da başlatılan stratejik iş birliğinin ikinci adımında girişimcilik, teknoloji ve melek yatırımcılık ekosistemini bir araya getirdi. Etkinlikte melek yatırım süreçleri, teknoloji odaklı iş modelleri ve girişimci-yatırımcı uyumunun başarıya etkisi ele alındı.

Gizem Kula: Gençleri ihracata ve geleceğin ekonomisine hazırlıyoruz

EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkan Yardımcısı Gizem Kula: 8 Temmuz 2025’te EGİAD Melekleri Ağı ile GİK olarak sağladığımız protokol ile bir stratejik ortaklık başlatmıştık. Bugün bu başlangıcın ikinci adımı olarak EGİAD Meleklerini daha yakından tanıdık. Bizler GİK olarak 160 üyeye ulaşmış durumdayız ve Türkiye’deki ihracatçı birlikleri arasında örnek gösterilen bir yapılanmayız. Genç profesyonelleri, girişimcileri ve yeni nesil iş insanlarını ihracata hazırlıyoruz, onları geleceğin ekonomisinin aktörleri haline getiriyoruz. Ayrıca EGİAD ve EGİAD Meleklerinin girişimcilik birikimleriyle buluşmasının Bölgemizde büyük bir kaldıraç etkisi oluşturacağına inanıyorum. Türkiye’nin sürdürülebilir ihracat başarısı gençlerin inovatif fikirleri, küresel vizyonu ve girişimcilik ruhuyla mümkün olacaktır.

EGİAD Melekleri perspektifi: Melek yatırımcılığın rolü

EGİAD Melekleri Genel Koordinatörü Melisa İtmeç sunumunda melek yatırımcılığın girişimcilik dünyasındaki etkisine ve yatırımcı-girişimci ilişkisinin stratejik önemine vurgu yaptı. İtmeç, Türkiye’de melek yatırımcılık pazarının giderek büyüdüğünü; ancak girişimcilerin yatırım sürecine hazırlık, iş modeli doğrulama ve ölçeklenebilirlik gibi alanlarda hâlen önemli bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca EGİAD Melekleri Ağı’nın girişimcileri yalnızca sermaye ile değil; bilgi, deneyim ve güçlü bir iş çevresiyle desteklediğini vurguladı.

Panel: Girişimcinin Kanatları

Girişimcinin Kanatları: Melek Yatırım, Teknoloji, Girişim ve Başarı Hikâyeleri paneli, EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde melek yatırımcılık ekosisteminin dinamikleri, teknolojik dönüşümün girişimcilik süreçlerine etkisi ve başarılı girişimlerin ortak özellikleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Arda Yılmaz panelde, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için en kritik unsurun doğru zamanda doğru destek mekanizmalarının devreye alınması olduğunu belirterek, Genç ihracatçılarla girişimcilik dünyasını buluşturan bu iş birliği, geleceğin ölçeklenebilir, yenilikçi ve yüksek katma değer üreten şirketlerinin ortaya çıkmasına güçlü bir zemin hazırlıyor. EGİAD Melekleri olarak amacımız; potansiyeli olan her girişimcinin doğru mentorluğa, doğru yatırım yaklaşımına ve doğru eşleşmeye erişebilmesini sağlamak. Bu sinerjinin ülkemizin ihracat ve teknoloji kapasitesine uzun vadeli değer katacağına inanıyoruz.

Yatırım kararlarını şekillendiren kriterler

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkan Vekilleri Murat Çekirdek ve Özüm İlter Demirci ile EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi Zerrin Ülken, yatırımcı-girişimci uyumu, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı iş modelleri, pazar doğrulaması, ekip yapısı, ölçeklenebilirlik ve yenilikçiliğin yatırım kararlarındaki belirleyici rolü üzerine görüşlerini paylaştılar. Konuşmacılar, stratejik mentorluk, doğru zamanlama ve güçlü iş birliklerinin girişimcilerin başarı yolculuğunda kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Etkinlik genç ihracatçılar ile yatırımcıların buluşmasına olanak sağlayarak, bölgesel ve ulusal düzeyde inovasyonun ve sürdürülebilir ihracatın desteklenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

