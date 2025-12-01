Genç Takım: GSB Afyonkarahisar Yurtlarında Ödüllü Yarışma Başlıyor

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde GSB Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Genç Takım' projesi, yurt öğrencilerini okuma, gönüllülük ve sporla geliştiriyor. Başvuru 1 Aralık 2025.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:32
Projenin amacı ve kapsamı

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde yürütülen projeye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülük ediyor. Yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenen çalışmada; okuma, gönüllülük, spor ve sağlıklı yaşam aktiviteleri teşvik edilecek.

Proje, edebiyat ve dayanışma ruhunu merkezine alıyor. Sezai Karakoç'un sözünden ilhamla, "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz" anlayışıyla hareket edilecek ve öğrencilerin çok yönlü gelişimi eğlenceli bir kurgu ile sunulacak.

Yarışma, ödüller ve başvuru

Genç Takım adlı ödüllü yarışma; takımların birlikte tamamladıkları okuma, gönüllülük ve spor görevleri sonrasında yapılacak bir sınavla şekillenecek. Yarışma sonucunda toplamda 100 takıma çeşitli ödüller verilecek.

Yarışmada bireysel başarıdan çok takım ruhu ve işbirliği esas alınacak. Başvuruların 1 Aralık 2025'te başlayacağı açıklandı. Proje, yurt öğrencilerine hem motivasyon hem de sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

