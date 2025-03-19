Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 18-30 Yaş Arası Gençlere Destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-30 yaş arası gençler için yeni bir destek programı başlattı. Bu program, gençlerin tarım sektöründe aktif rol almasının teşvik edilmesi amacıyla tasarlandı. Başvuruların bitmesine sadece 5 gün kaldığı belirtilirken, gençlerin bu fırsatı kaçırmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Kapsamlı Bir Destek Mekanizması

Bakanlık, gençlere teorik bilgi edinimlerinin yanı sıra, fikir aşamasından ürün hasadına kadar tüm süreçleri deneyimleme imkanı sunacak kapsamlı bir destek mekanizması hazırladı. Akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknikleri gibi konularda eğitimler alacak olan gençler, modern tarımın gerekliliklerini de öğrenecek.

Girişimci Gençlere Özel Program

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülecek bu program, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma alanlarında yeni fikirleri olan 18-30 yaş arasındaki tüm genç girişimcilere kapılarını açıyor. Programda düzenlenecek çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler ve uygulamalı atölye çalışmalarıyla gençler, hem teorik bilgilerini pekiştirme hem de pratik deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Başvuru Tarihleri Son Günlere Yaklaşıyor

Programa başvurular, 23 Mart tarihine kadar genclikhizmetleri.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları ise 30 Nisan tarihinde yine aynı platform üzerinden açıklanacak.