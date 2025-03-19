Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Bakan Osman Aşkın Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile spor ve eğitim konularında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 20:14
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı ile Önemli Toplantı Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Bakan Bak, KKTC'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Tatar ile bir araya geldi.

Öğrencilerle İftar ve Sporun Önemi

Bakan Bak, KKTC'de yurtları ziyaret edeceğini ve üniversite öğrencileriyle iftar yapacağını belirtti. Öğrencilerin ada için taşıdığı önemi vurgulayan Bak, “KKTC'nin spor platformlarında yer alması için çaba gösteriyoruz” sözleriyle Kıbrıs'ın başarısının kendileri için ne kadar kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Desteği Vurgulandı

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'deki spor faaliyetlerine ilişkin altyapı imkanlarının artmasının ve gençlerin spor olanağı bulmasının önemine değinerek, “Türkiye’nin bize olan desteğini her zaman önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporun Ortak Dili

Bakan Bak, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile yaptığı görüşmede ise sporun ortak bir dil olduğunu belirtti. Türkiye'nin KKTC'ye yatırımlarının artacağına dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında bir ziyaret gerçekleştirebileceği bilgisini de paylaştı.

Güvercinlik Spor Tesisi Açılışı

Görüşmenin ardından, Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Güvercinlik Spor Tesisi'nin açılışına katılan Bak, tesisin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Öztürkler ise Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki sarsılmaz ve koparılamaz bağlara dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
2
Guterres, Gazze'deki BM Tesisine Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Soruşturma Talep Etti
3
Bakan Göktaş, Kilis'te Ramazan Mesajı Verdi
4
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü
5
Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı
7
Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL