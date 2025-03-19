Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı ile Önemli Toplantı Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Bakan Bak, KKTC'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Tatar ile bir araya geldi.

Öğrencilerle İftar ve Sporun Önemi

Bakan Bak, KKTC'de yurtları ziyaret edeceğini ve üniversite öğrencileriyle iftar yapacağını belirtti. Öğrencilerin ada için taşıdığı önemi vurgulayan Bak, “KKTC'nin spor platformlarında yer alması için çaba gösteriyoruz” sözleriyle Kıbrıs'ın başarısının kendileri için ne kadar kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Desteği Vurgulandı

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'deki spor faaliyetlerine ilişkin altyapı imkanlarının artmasının ve gençlerin spor olanağı bulmasının önemine değinerek, “Türkiye’nin bize olan desteğini her zaman önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporun Ortak Dili

Bakan Bak, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile yaptığı görüşmede ise sporun ortak bir dil olduğunu belirtti. Türkiye'nin KKTC'ye yatırımlarının artacağına dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında bir ziyaret gerçekleştirebileceği bilgisini de paylaştı.

Güvercinlik Spor Tesisi Açılışı

Görüşmenin ardından, Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Güvercinlik Spor Tesisi'nin açılışına katılan Bak, tesisin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Öztürkler ise Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki sarsılmaz ve koparılamaz bağlara dikkat çekti.