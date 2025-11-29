Gercüş'te traktör kazası: 9 yaşındaki İsa Şimşek hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesi Kırkat köyü Konak mezrasında traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa Şimşek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:52
Gercüş'te traktör kazası: 9 yaşındaki İsa Şimşek hayatını kaybetti

Gercüş'te traktör kazası: 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Olay, Kırkat köyü Konak mezrasında gerçekleşti

Batman’ın Gercüş ilçesinde tarlada meydana gelen kazada 9 yaşındaki İsa Şimşek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında tarlada çalışan İsa Şimşek'e traktör çarptı. Ailesi tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürülen Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi işlemleri için Batman'a gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

