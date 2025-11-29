Gercüş'te traktör kazası: 9 yaşındaki İsa Şimşek hayatını kaybetti

Gercüş'te traktör kazası: 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Olay, Kırkat köyü Konak mezrasında gerçekleşti

Batman’ın Gercüş ilçesinde tarlada meydana gelen kazada 9 yaşındaki İsa Şimşek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında tarlada çalışan İsa Şimşek'e traktör çarptı. Ailesi tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürülen Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi işlemleri için Batman'a gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

