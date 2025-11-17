Geriş Mahallesi'nde Kaymakam Cumali Atilla Vatandaşlarla Buluştu

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Geriş Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla buluşarak sorun ve talepleri dinledi; Jandarma ve Emniyet yetkilileri de katıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:09
Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, ilçedeki vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla Geriş Mahallesi'ni ziyaret ederek Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette Kaymakam Atilla, mahalle sakinleriyle sohbet ederek gündeme ilişkin talepleri dinledi ve mahallenin sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş da eşlik etti.

