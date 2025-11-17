Geriş Mahallesi'nde Kaymakam Cumali Atilla Vatandaşlarla Buluştu

Geriş Mahallesi'nde vatandaş buluşması

Kaymakam Atilla mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, ilçedeki vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla Geriş Mahallesi'ni ziyaret ederek Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette Kaymakam Atilla, mahalle sakinleriyle sohbet ederek gündeme ilişkin talepleri dinledi ve mahallenin sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş da eşlik etti.

