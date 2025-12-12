Germencik’e Yeni Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası — 2025’te Açılacak

Germencik’e Yeni Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası

İnşaat sürüyor, 2025 hedefi

Aydın’ın Germencik ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası yapım çalışmaları devam ediyor. Proje, ilçedeki tarımsal hizmetlerin modern bir mekânda sunulmasını amaçlıyor.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Müdürümüz Ayhan Temiz şantiyede incelemelerde bulundu. İncelemeye İlçe Müdürümüz İlknur Kavas da eşlik ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada yer verilen ifadelere göre yeni hizmet binasının 2025 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Bu yatırımın Germencik ve çiftçilere daha güçlü bir hizmet sunma vizyonunun parçası olduğu vurgulandı.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha modern ve kaliteli bir ortamda hizmet sunulacağının altını çizdi.

GERMENCİK İLÇE TARIM YENİ BİNASINA KAVUŞUYOR