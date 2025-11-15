Germencik'te 'Anadolu’dan Ezgiler' Ücretsiz Konseri

İzmir Devlet Türk Dünyası Topluluğu ilçede sahne alacak

Germencik Belediyesi, kültür ve sanat programlarına bir yenisini ekleyerek Anadolu’dan Ezgiler konseriyle Türk müziğinin seçkin eserlerini ilçe halkıyla buluşturuyor. Etkinliği Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabından duyurdu ve tüm hemşehrilerini konsere davet etti.

Konser, 21 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programda İzmir Devlet Türk Dünyası Topluluğu tarafından Anadolu'nun zengin müzik mirasından örnekler seslendirilecek. Etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor.

Konsere katılmak isteyen vatandaşlar ücretsiz biletlerini Germencik Kültür Sanat Spor Merkezi, Ortaklar Kültür Sanat Spor Merkezi ve Germencik Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden temin edebilirler.

Başkan Burak Zencirci, düzenlenen bu tür etkinliklerle ilçede kültür ve sanat faaliyetlerini artırmayı sürdüreceklerini belirterek tüm vatandaşları özel geceye davet etti.

