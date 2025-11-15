Germencik'te 'Anadolu’dan Ezgiler' Ücretsiz Konseri

Germencik Belediyesi, İzmir Devlet Türk Dünyası Topluluğu'nu ağırlıyor; 21 Kasım Cuma 20.00'de Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda ücretsiz konser.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:19
Germencik'te 'Anadolu’dan Ezgiler' Ücretsiz Konseri

Germencik'te 'Anadolu’dan Ezgiler' Ücretsiz Konseri

İzmir Devlet Türk Dünyası Topluluğu ilçede sahne alacak

Germencik Belediyesi, kültür ve sanat programlarına bir yenisini ekleyerek Anadolu’dan Ezgiler konseriyle Türk müziğinin seçkin eserlerini ilçe halkıyla buluşturuyor. Etkinliği Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabından duyurdu ve tüm hemşehrilerini konsere davet etti.

Konser, 21 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programda İzmir Devlet Türk Dünyası Topluluğu tarafından Anadolu'nun zengin müzik mirasından örnekler seslendirilecek. Etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor.

Konsere katılmak isteyen vatandaşlar ücretsiz biletlerini Germencik Kültür Sanat Spor Merkezi, Ortaklar Kültür Sanat Spor Merkezi ve Germencik Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden temin edebilirler.

Başkan Burak Zencirci, düzenlenen bu tür etkinliklerle ilçede kültür ve sanat faaliyetlerini artırmayı sürdüreceklerini belirterek tüm vatandaşları özel geceye davet etti.

GERMENCİK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK 'ANADOLU'DAN EZGİLER' KONSERİ İLE TÜRK MÜZİĞİNİN EN...

GERMENCİK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK 'ANADOLU'DAN EZGİLER' KONSERİ İLE TÜRK MÜZİĞİNİN EN ÖZEL ESERLERİ VATANDAŞLARLA BULUŞMAYA HAZIRLANIRKEN, BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, HERKESİ KONSERE DAVET ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı