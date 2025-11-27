Gerze'de Minikler Çömlek Sanatıyla Tanıştı

Gerze'de Hacı Musa Sarıkaya 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda minikler eğitmenlerle çömlek sanatını deneyimleyip el becerilerini geliştirdi; İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş etkinliğe katıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:15
Hacı Musa Sarıkaya 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda el işi etkinliği

Sinop'un Gerze ilçesi Hacı Musa Sarıkaya 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler ilk kez çömlek sanatıyla buluştu. Eğitmenler eşliğinde çamurla tanışan çocuklar hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, çocukların yanına giderek onlara rehberlik etti ve çömlek çarkında miniklerle birlikte çömlek yaparak etkinliğe renk kattı.

Müftü Aktaş, etkinlik sonunda yaptığı değerlendirmede, çocukların erken yaşta el becerilerini geliştiren, hayal güçlerini destekleyen çalışmalarla buluşturulmasının önemine vurgu yaptı ve Kur'an kursu öğreticilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Program, çocukların neşeli görüntülerine sahne oldu ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

