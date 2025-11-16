Giresun'dan Tıp Literatürüne: 'Karadeniz PEG Kuralı' ile Demansta Güvenli Beslenme

Giresun'dan tıp literatürüne yeni yaklaşım: Karadeniz PEG Kuralı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geliştirilen ve uluslararası platformda kabul gören Karadeniz PEG Kuralı, demans hastalarının uzun dönem beslenme desteğinde uygulanan Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) karar mekanizmasını nesnel kriterlerle güçlendiriyor.

Yeni değerlendirme sistemi: ultrasonografik iki temel kriter

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı (ABD) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, alzaymır tipi demans ve diğer demans türlerinde beslenememe, yutamama veya aspirasyona bağlı komplikasyonların önemli bir sorun olduğunu belirtti. Prof. Dr. Dülger, yıllardır uyguladıkları PEG işlemi için dünyada eksikliği hissedilen bir klinik ihtiyaca yanıt verecek yeni bir değerlendirme sistemi geliştirdiklerini açıkladı.

Bu sistem, karaciğer yağlanmasının olmaması ve fibrozis skorunun düşük olması olmak üzere iki ultrasonografik kritere dayanıyor. Prof. Dr. Dülger, 'PEG uygulanacak hastalarda nörolojik endikasyonların yanı sıra dahiliye ve gastroenteroloji açısından ek bir değerlendirme yapılabilir mi sorusundan yola çıktık' diyerek yöntemi tanımladı. Çalışma, 'Karadeniz PEG Kuralı (Karadeniz PEG Rule)' adıyla uluslararası bilimsel platformda sunuldu ve bildiri kabul edildi.

Klinik veriler: yaklaşık 150 hasta, bir yıllık veri

Çalışma, yaklaşık 150 hasta üzerinde bir yıllık veriyle oluşturuldu. Prof. Dr. Dülger, 'PEG uygulanan hastalarımızın hiçbirinde anlamlı karaciğer yağlanması veya yüksek fibrozis skoru bulunmadığını gördük' ifadelerini kullandı. Bu bulgular doğrultusunda, nöroloji konsültasyonu sonrasında dahiliye ve gastroenteroloji değerlendirmesi ile PEG uygulama kararı daha bilimsel ve objektif bir mekanizmaya bağlandı.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gökhan Aydın ise çalışmanın tek merkezli olmasına rağmen güçlü klinik veriye dayandığını vurguladı. Dr. Aydın, literatürde demans hastalarına PEG uygulanması için net biyokimyasal veya radyolojik kriter seti bulunmadığını, kendi hastaları üzerinden yapılan değerlendirme ile bu boşluğun doldurulmaya çalışıldığını belirtti. 'Bulgularımız, bu kriterlerin klinik açıdan anlamlı olduğunu gösteriyor' dedi.

Kurumsal değerlendirme ve bilimsel katkı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, Gastroenteroloji Kliniği'nin bölgesel ölçekte yoğun hizmet verdiğini ve yoğun iş yüküne rağmen böyle bir çalışmanın yapılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Çıtlak, 'Karadeniz PEG Kuralı gibi uluslararası düzeyde kabul gören yeni bir klinik yaklaşımın geliştirilmesi, hem kurumumuzu hem de ülkemizin bilimsel görünürlüğünü artıracaktır' diyerek emeği geçen ekibi tebrik etti.

Sonuç olarak, Karadeniz PEG Kuralı demans hastalarında PEG kararını karaciğer ultrasonografisi bulgularına dayandırarak klinik uygulamada daha objektif bir yaklaşım sunuyor ve tıp literatürüne yeni bir değerlendirme doktrini olarak eklendi.

