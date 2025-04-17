Giresun Üniversitesi, Fındıkta Verim Düşüklüğünü Çözecek Örnek Bahçe Kuruyor

Giresun Üniversitesi Fındıkta Verim Düşüklüğü İçin Çözüm Arıyor

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından başlatılan proje, Bulancak ilçesinde modern tarım teknikleriyle oluşturulacak bir örnek bahçe ile fındık verimliliğini artırmayı hedefliyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Bulancak Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen bu proje, "Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Bahçelerinde Yenileme ve Rehabilitasyon Çalışmaları" adını taşıyor.

Modern Bahçe ve Eğitim Programları

Proje, Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan öncülüğünde 5 dönümlük bağış arazide gerçekleştirilecek. Bahçede modern tarım yöntemleriyle rehabilitasyon çalışmaları yapılacak ve fındıkla ilgili sorunlara çözümler aranacak.

Turan, "Altyapı çalışmalarına başladık. Projenin 2026 yılında tamamlanmasını planlıyoruz. Her yıl projeyi yenileyerek uzun soluklu devam ettirmeyi düşünüyoruz." diyerek projeye dair hedeflerini paylaştı.

Fındık Üretiminde Yeni Bir Dönem

Bahçede uygulanacak modern teknikler arasında teraslama, tek dal ve çift dal dikim sistemleri, yabancı otlarla mücadele ve damla sulama sistemleri yer alacak. Ayrıca, yeni fındık bahçelerinin 7. yıldan itibaren verimli hale geleceği bilgisini veren Turan, projenin 10 yıl sürerek, çiftçilere verim çağına ulaşmış bahçelerden elde edilen sonuçları göstermeyi hedeflediklerini belirtti.

Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Çiftçilere yönelik uygulamalı eğitim programları düzenleyeceklerini ifade eden Turan, budama ve dikim yöntemlerinde yaşanan sorunlara dair çözümler sunacaklarını vurguladı. Bu proje, gençleri fındık tarımına teşvik etmenin yanı sıra, modern tarım tekniklerini de öğretmeyi amaçlıyor.

Giresun'da fındık yetiştiriciliğinde karşılaşılan verim düşüklüğünün önüne geçmeyi hedefleyen bu yenilikçi proje, tarımsal üretkenliği artırarak bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında örnek bahçe oluşturulup, fındıkta verimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında örnek bahçe oluşturulup, fındıkta verimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.