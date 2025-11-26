Gizli Rusya-ABD Görüşmesi Sızdı: Witkoff-Putin Hattı Yayınlandı

Gizli Rusya-ABD görüşmesi basına sızdı

ABD merkezli Bloomberg News'in yayımladığı kayıt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarını ortaya koydu. Kayda göre Witkoff, Uşakov'dan Putin'in Trump'ı övmesini istemiş; Uşakov ise 'Trump'ın gerçek bir barış adamı olduğunu falan söyleyecek' ifadelerini kullanmış.

Görüşmenin içeriği ve tarih

Bloomberg, görüşmenin 14 Ekim tarihinde gerçekleştiğini bildirdi. Kayıtta Uşakov, Witkoff'un bölgede yürüttüğü çalışmaları överek, 'Biliyorsun, bu yüzden ilk Rus-Arap zirvesinin düzenlenmesini askıya aldık, çünkü senin bu bölgede gerçek bir iş yaptığını düşünüyoruz' dedi. Witkoff ise Rusya'nın desteği için teşekkür ederek iki ülke arasındaki barış temaslarının yeni bir aşamaya girdiğini söyledi.

'Benim adamım her zaman hazır'

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alındığı görüşmede Witkoff, 'Bence, Rusya-Ukrayna meselesini çözebilirsek, herkes sevinçten havaya uçacak. Bunu nasıl çözebiliriz?' diye sordu. Uşakov liderlerin doğrudan telefon görüşmesinin doğru zamanlamayla fayda sağlayabileceğini belirtti. Witkoff kayıt sırasında, 'Bence sen önerirsen, benim adamım her zaman hazır' ifadelerini kullandı.

Putin'in Trump'ı övmesi önerisi ve 20 maddelik plan

Witkoff, Putin'in Trump'la yapacağı telefon görüşmesinde ona başarılarından dolayı tebrik ettiğini, desteklediğini ve onu barışçı bir lider olarak nitelediğini söylemesinin süreci hızlandıracağını önerdi. Kayıtta Witkoff'un sözleri şöyle yer alıyor: 'Ben olsam, telefonu açar ve bu başarıdan dolayı başkanı tebrik ettiğimi, onu desteklediğimi, barışçı bir adam olduğunu saygı duyduğumu ve bunun gerçekleşmesinden gerçekten çok memnun olduğumu tekrarlardım. ... Hatta Gazze'de yaptığımız gibi 20 maddelik bir barış önerisi hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Barış için 20 maddelik bir Trump planı hazırladık ve sizinle de aynısını yapabiliriz diye düşünüyorum.'

Uşakov ise bu öneriye, 'Tamam dostum. Bence liderlerimiz bu konuyu tartışabilirler. Steve, sana katılıyorum, o tebrik edecek, Trump'ın gerçek bir barış adamı olduğunu falan söyleyecek. Öyle diyecek. Bunu patronumla görüşüp sana geri döneceğim' yanıtını verdi.

Ukrayna için toprak takası gündemi

Kayıtta Witkoff, Ukrayna konusunda Gazze planına benzer bir yaklaşım önerdi ve toplumsal uzlaşı için 'Donetsk ve belki bir yerlerde toprak takası' gibi seçeneklerin masada olabileceğini söyledi: 'Şimdi, size şunu söyleyeyim, barış anlaşması yapmak için neyin gerekli olduğunu biliyorum: Donetsk ve belki bir yerlerde toprak takası.' Witkoff, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyaretinden önce Putin ile bir görüşme önerisinde bulundu: 'O toplantıya katılacağım, ama mümkünse Zelenskiy gelmeden önce patronunuzla görüşelim.' Uşakov bu talebi Putin'e ileteceğini belirtti.

Rusya'dan sızıntıya sert tepki

Görüşmenin yayımlanmasının ardından Uşakov, sızıntıya sert tepki göstererek bunun ABD-Rusya diplomatik kanallarını kesmeyi hedefleyen bir girişim olabileceğini savundu ve bazı görüşmelerin şifreli hatlarla yapıldığını, WhatsApp gibi platformların dinlemeye açık olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise bazı medya kuruluşlarını 'Avrupa ülkelerinin yönlendirdiği bir karma bilgi savaşının parçası' olmakla suçlayarak hedefin 'Washington ile Moskova arasındaki güveni yok etmek' olduğunu söyledi.

Basın ve Kremlin tepkileri

Kremlin'e yakın Kommersant gazetesi olayı 'Steve Witkoff'u kim tuzağa düşürdü?' başlığıyla değerlendirdi ve sızıntının iki taraftan ziyade diplomatik hattı hedef alan üçüncü bir aktör tarafından yapılmış olabileceğini öne sürdü.

Bloomberg ise Rusya'nın açıklamalarına yanıt vermedi ve görüşme kaydının nasıl elde edildiğine dair bir açıklama yapmadı.

