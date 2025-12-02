GKRY'de Tatilde Ölen Michael Graley'in Kalbi Çalındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) ailesiyle tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden 76 yaşındaki Michael Graley'in cenazesi İngiltere'ye sevk edildikten sonra yapılan otopside kalbinin çalındığı ortaya çıktı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Graley tatil sırasında ayağındaki uyuşma nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık 10 dakika sonra ailesine öldüğü bildirildi.

Otopside Eksik Organ Tespiti

Graley'in ölümünün ardından ailesi cenazeyi İngiltere'ye sevk etti; belgelerde ölüm nedeni belirtilmedi. İngiltere'de yapılan ikinci otopside, Rochdale Adli Tıp Kurumu'nda kalbinin bulunmadığı tespit edildi.

Aile Tepkisi ve Soruşturma

Eşi Yvonne Graley, İngiliz basınına verdiği röportajda, eşinin kalbinin GKRY'de birileri tarafından çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedeninin belirlenemediğini söyledi. Yvonne, kalbin alındığı ve nerede olduğu konusunda kendilerine bilgi verilmediğini, durumu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.

Graley ailesi, kalbin nerede olduğuna dair bilgi talebiyle GKRY makamlarına başvururken, GKRY polisi soruşturma başlattı.

GKRY’DE TATİL SIRASINDA ÖLEN ADAMIN KALBİ ÇALINDI