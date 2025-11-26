GKRY ile Lübnan 20 Yıllık Deniz Sınırı Anlaşmazlığını Sonlandırdı

Anlaşma Doğu Akdeniz enerji işbirliğini güçlendirebilir

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Beyrut’ta bir araya gelerek, 2007 yılında sağlanan ancak onanmayan deniz sınırı düzenlemesini nihai hale getiren anlaşmayı imzaladı. Taraflar, uzun süredir tıkanan Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz kaynaklarının çıkarılmasına ilişkin yaklaşık 20 yıllık çıkmazın çözüldüğünü duyurdu.

Joseph Aoun, ortak basın açıklamasında anlaşma ile iki ülkenin açık sularda doğal kaynak arama faaliyetleri yürütebileceğini ve ikili işbirliğinin güçlendirileceğini vurguladı. Aoun ayrıca ileride telekomünikasyon, turizm ve güvenlik projeleri gibi alanlarda ortak girişimlerde bulunma hedefini paylaştı.

Nikos Hristodulidis anlaşmayı "stratejik bir kazanım" olarak nitelendirerek, iki ülke için yeni fırsatların kapısını aralayabileceğini ve bölgesel enerji işbirliğini güçlendirebileceğini belirtti. Hristodulidis, "Bu tarihi deniz sınırları anlaşması Orta Doğu’nun Avrupa için bir alternatif enerji koridoru haline gelme ihtimalini artırıyor" ifadelerini kullandı. Rum lider ayrıca iki ülke arasındaki elektrik ara bağlantısına ilişkin görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve gelecek hafta Dünya Bankası’nın uygulanabilirlik çalışmaları için destek talep edeceklerini bildirdi.

Anlaşmanın arka planı

Lübnan ve GKRY, Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge haklarını resmileştirmek amacıyla uzun süredir deniz sınırlarını netleştirmeye çalışıyordu. İki ülke 2007 yılında bir ön anlaşmaya varmış, ancak bu karar Lübnan parlamentosunda ülke içindeki siyasal bölünmeler ve deniz bölgesindeki uyuşmazlıklar nedeniyle onaylanamamıştı. Önceki girişimler bölgesel anlaşmazlıklar ve üst üste gelen hak iddiaları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı; ancak yenilenen diplomatik gayretler bugün varılan nihai mutabakata imkan sağladı.

Hatırlatmak gerekirse, Lübnan, İsrail ile deniz sınırları konusunda ABD’nin arabuluculuğuyla 2022 yılında bir anlaşma sağlamıştı. Bu gelişme ile birlikte Lübnan’ın deniz sınırlarını henüz kesinleştirmediği tek komşusunun Suriye olduğu biliniyor.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS, LÜBNAN CUMHURBAŞKANI JOSEPH AOUN LÜBNAN’IN BAŞKENTİ BEYRUT’TA BİR ARAYA GELDİ.