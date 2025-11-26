GKRY ile Lübnan 20 Yıllık Deniz Sınırı Anlaşmazlığını Sonlandırdı

GKRY lideri Hristodulidis ve Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Doğu Akdeniz'de 2007'den beri süren deniz sınırı anlaşmazlığını nihai anlaşmayla çözdüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:28
GKRY ile Lübnan 20 Yıllık Deniz Sınırı Anlaşmazlığını Sonlandırdı

GKRY ile Lübnan 20 Yıllık Deniz Sınırı Anlaşmazlığını Sonlandırdı

Anlaşma Doğu Akdeniz enerji işbirliğini güçlendirebilir

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Beyrut’ta bir araya gelerek, 2007 yılında sağlanan ancak onanmayan deniz sınırı düzenlemesini nihai hale getiren anlaşmayı imzaladı. Taraflar, uzun süredir tıkanan Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz kaynaklarının çıkarılmasına ilişkin yaklaşık 20 yıllık çıkmazın çözüldüğünü duyurdu.

Joseph Aoun, ortak basın açıklamasında anlaşma ile iki ülkenin açık sularda doğal kaynak arama faaliyetleri yürütebileceğini ve ikili işbirliğinin güçlendirileceğini vurguladı. Aoun ayrıca ileride telekomünikasyon, turizm ve güvenlik projeleri gibi alanlarda ortak girişimlerde bulunma hedefini paylaştı.

Nikos Hristodulidis anlaşmayı "stratejik bir kazanım" olarak nitelendirerek, iki ülke için yeni fırsatların kapısını aralayabileceğini ve bölgesel enerji işbirliğini güçlendirebileceğini belirtti. Hristodulidis, "Bu tarihi deniz sınırları anlaşması Orta Doğu’nun Avrupa için bir alternatif enerji koridoru haline gelme ihtimalini artırıyor" ifadelerini kullandı. Rum lider ayrıca iki ülke arasındaki elektrik ara bağlantısına ilişkin görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve gelecek hafta Dünya Bankası’nın uygulanabilirlik çalışmaları için destek talep edeceklerini bildirdi.

Anlaşmanın arka planı

Lübnan ve GKRY, Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge haklarını resmileştirmek amacıyla uzun süredir deniz sınırlarını netleştirmeye çalışıyordu. İki ülke 2007 yılında bir ön anlaşmaya varmış, ancak bu karar Lübnan parlamentosunda ülke içindeki siyasal bölünmeler ve deniz bölgesindeki uyuşmazlıklar nedeniyle onaylanamamıştı. Önceki girişimler bölgesel anlaşmazlıklar ve üst üste gelen hak iddiaları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı; ancak yenilenen diplomatik gayretler bugün varılan nihai mutabakata imkan sağladı.

Hatırlatmak gerekirse, Lübnan, İsrail ile deniz sınırları konusunda ABD’nin arabuluculuğuyla 2022 yılında bir anlaşma sağlamıştı. Bu gelişme ile birlikte Lübnan’ın deniz sınırlarını henüz kesinleştirmediği tek komşusunun Suriye olduğu biliniyor.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS, LÜBNAN CUMHURBAŞKANI JOSEPH AOUN...

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS, LÜBNAN CUMHURBAŞKANI JOSEPH AOUN LÜBNAN’IN BAŞKENTİ BEYRUT’TA BİR ARAYA GELDİ.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS, LÜBNAN CUMHURBAŞKANI JOSEPH AOUN...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama