Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 47 Tutuklu, 2 bin 386 Göçmen Yakalandı

Jandarma koordinesinde son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 2 bin 386 düzensiz göçmen ve 69 organizatör yakalandı; 47 organizatör tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 08:44
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca son 2 hafta içerisinde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 2 bin 386 düzensiz göçmen ve 69 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 47’si tutuklandı, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca operasyonlarda 89 araç ve 6 bot ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI...

