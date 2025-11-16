Gökçebey'de pat-pat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Hacımusa köyü mevkiinde kaza
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde, pat-pat diye tabir edilen tarım aracının tekerleğinin yerinden çıkması sonucu araç kontrolden çıkarak dereye uçtu.
Kazada Nevin Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü eşi Bahri Karakaya yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Hacımusa köyü mevkiinde meydana geldi. Bahri Karakaya idaresindeki tarım aracı köprüden geçtiği sırada tekerleği yerinden çıktı ve araç dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nevin Karakaya'nın cansız bedeni hastane morguna konulurken, durumu ağır olduğu öğrenilen Bahri Karakaya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
