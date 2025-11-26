Gölbaşı Kahramanmaraş Yolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gölbaşı Kahramanmaraş Yolu'nda Trafik Kazası: 1 Kişi Hafif Yaralandı
Kaza ve müdahale detayları
Edinilen bilgiye göre kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu Karaburun mevkiinde meydana geldi. Helete yolundan ana yola çıkmaya çalışan Oğuzhan A. idaresindeki 02 ARC 250 plakalı otomobil ile Serkan A. yönetimindeki 44 Y 1977 plakalı araç çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Lütfiye Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ YOLUNDA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 YARALI