Gölbaşı’nda Sigara Bırakma Tedavi Polikliniği Hizmete Açıldı

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:20
Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi bünyesinde yeni hizmet

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi bünyesinde Sigara Bırakma Tedavi Polikliniği hizmete açıldı.

Hastane yetkilileri, poliklinikte uzman hekimler tarafından bilimsel yöntemlerle sigara bırakma tedavisinin yürütüleceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve akredite edilmiş tedavi yöntemlerinin uygulandığı poliklinikte, Bakanlık tarafından ücretsiz karşılanan sigara tedavi ilaçları da hastalara reçete edilebiliyor.

Yetkililer, hastaların ihtiyaçlarına yönelik kişiye uygun sağlık planlaması yapıldığını ve her birey için özel bir tedavi süreci tasarlandığını vurguladı.

Tedavi sürecinde hastaların motivasyonlarını artırmaya yönelik çalışmaların da yürütüldüğü ifade edildi.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ve bilimsel destek sunarak sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atıyor.

