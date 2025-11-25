Gölcük’te 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Açılış ve katılımcılar

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ilçede bir dizi farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Program, Gölcük Sanat Galerisindeki buluşmayla başladı.

Etkinliğe, Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Selma Cebeci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan sunumun ardından Başkan Yardımcısı Uzuner, kadınlara çiçek takdim etti.

Anıtpark'ta farkındalık çalışması

Programın devamında Anıtparkta gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi konu alan bir sergi halkın izlenimine sunuldu. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.

Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri destek mekanizmaları hakkında bilgi verirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında tanıtım çalışmaları gerçekleştirdi.

Etkinlik, toplumda şiddet karşıtı farkındalığı güçlendirmeyi ve destek mekanizmalarına erişimi artırmayı hedefledi.

