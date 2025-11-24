Gölcük'te Bıçakla Dehşet Kamerada: Aranan Şüpheli Polis Tarafından Yaralandı

Kocaeli Gölcük'te aranma kaydı bulunan S.T., elindeki bıçakla polise direndi; açılan ateş sonucu karnından yaralandı, olay anları cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:37
Gölcük'te Bıçakla Dehşet Kamerada: Aranan Şüpheli Polis Tarafından Yaralandı

Gölcük'te bıçakla dehşet anları kamerada

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekiplerinin müdahalesi sırasında elindeki bıçakla çevreye korku salan şüphelinin anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan ve polise direnen S.T. (33) için ekipler müdahalede bulundu. Polislerin müdahalesi sonucu açılan ateşle şüphelinin karnından yaralandığı bildirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve S.T., yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Görüntülerde neler var?

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, S.T.'nin bir aktar dükkanına girdiği, polislerin S.T.'ye biber gazı sıkmaya çalıştığı, elindeki bıçakla dışarı çıktığı ve çevrede koştuğu anlar yer alıyor. Devamında birkaç el silah sesi duyuluyor ve görüntülerde etkisiz hale getirilen S.T.'nin yerde yattığı görülüyor.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE MUKAVEMET GÖSTERDİĞİ POLİS TARAFINDAN VURULARAK ETEKSİZ HALE...

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE MUKAVEMET GÖSTERDİĞİ POLİS TARAFINDAN VURULARAK ETEKSİZ HALE GETİRİLEN ŞÜPHELİNİN, ELİNDEKİ BIÇAKLA DEHŞET SAÇTIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE MUKAVEMET GÖSTERDİĞİ POLİS TARAFINDAN VURULARAK ETEKSİZ HALE...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak
2
Malatya'da 'kız meselesi' kavgası: Sopalı ve bıçaklı saldırı, 1 yaralı
3
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1'i çocuk
4
Diyarbakır'da Elektrikli Soba Devrildi: Ev Kül Oldu, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
5
Tekirdağ'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Organizasyon Üyesi Gözaltında
6
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
7
Dalaman'da Mali Müşavir Fatih Fersiz Evinde Ölü Bulundu

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?