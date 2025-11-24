Gölcük'te Bıçakla Dehşet Kamerada: Aranan Şüpheli Polis Tarafından Yaralandı

Gölcük'te bıçakla dehşet anları kamerada

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekiplerinin müdahalesi sırasında elindeki bıçakla çevreye korku salan şüphelinin anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan ve polise direnen S.T. (33) için ekipler müdahalede bulundu. Polislerin müdahalesi sonucu açılan ateşle şüphelinin karnından yaralandığı bildirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve S.T., yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Görüntülerde neler var?

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, S.T.'nin bir aktar dükkanına girdiği, polislerin S.T.'ye biber gazı sıkmaya çalıştığı, elindeki bıçakla dışarı çıktığı ve çevrede koştuğu anlar yer alıyor. Devamında birkaç el silah sesi duyuluyor ve görüntülerde etkisiz hale getirilen S.T.'nin yerde yattığı görülüyor.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE MUKAVEMET GÖSTERDİĞİ POLİS TARAFINDAN VURULARAK ETEKSİZ HALE GETİRİLEN ŞÜPHELİNİN, ELİNDEKİ BIÇAKLA DEHŞET SAÇTIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI.