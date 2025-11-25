Göle'de Sıcaklık -14,6°C: Ardahan'da Dondurucu Soğuklar

Gece düşen sıcaklıklar hayatı etkiledi

Ardahan’ın Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 14,6 dereceye kadar düştü. Kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, gündelik yaşamı ve tarımsal faaliyetleri zorlaştırdı.

Ardahan’da sabah saatlerinde kent merkezinde ağaçlarda kırağı oluşurken, yılkı atları dondurucu soğuğa rağmen ovada yiyecek aramaya devam etti. Soğuk hava koşulları inşaat işçilerinin çalışma şartlarını ağırlaştırdı; işçiler, ısınmak için yakılan ateşlerin etrafında toplandı.

Ufuk Işık gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğünü söyleyerek, ’’Sabah saatlerinde sisin de etkisiyle kırağı oluştu Kura ovasında. Hava gittikçe soğuyor. Yılkı atları da soğuklara rağmen dışarıda beslenmeye çalışıyor. Kışlık giysilerimizi giymeye başladık. Evlerde kombiler yanıyor. Ardahan’da hayat bu şekilde’’ dedi.

Ölçümlere göre, Ardahan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak kaydedildi. Diğer ilçelerde ölçülen değerler ise şöyle: Göle 14,6, Çıldır 10, Damal 7, Hanak 10 ve Posof 3 derece (sıfırın altında) olarak bildirildi.

