Gölgede Bir Yer Sergisi Düzce Üniversitesi'nde — Özkan Işık

Arş. Gör. Dr. Özkan Işık'ın 'Gölgede Bir Yer' sergisi, tekstil işlemleriyle görünürlük ve gölge ilişkisini ele alıyor. Çevrimiçi ziyaret 30 Kasım'a kadar.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:32
Gölgede Bir Yer: Özkan Işık'ın kişisel sergisi Web Sanat Galerisi'nde

Düzce Üniversitesi — Çevrimiçi ziyaret: 30 Kasım

Arş. Gör. Dr. Özkan Işık'ın Gölgede Bir Yer başlıklı kişisel sergisi, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından sunulan Web Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, sanatçının 3. kişisel sergisi olarak tekstilin estetik imkanlarını, görünürlük kavramı ekseninde yeniden okumaya yöneliyor. İşlemeler, gölgeyi hem görsel hem de mefhumi bir unsur olarak konumlandırarak yüzey ile derinlik, iz ile boşluk, görünür olan ile saklı kalan arasındaki ilişkileri ön plana çıkarıyor.

Çalışmalar, dokumanın hafızası ve iz bırakma potansiyeli üzerinden okuma katmanları oluşturuyor; kumaş hem taşıyıcı bir yüzey hem de yeniden kurulan bir bellek mekanı olarak değerlendiriliyor. Bu bakış, izleyiciyi gölgenin sunduğu alternatif algı biçimlerini sorgulamaya çağırıyor.

Sergiye ilişkin içerikler ve çalışmalar, çevrimiçi ortamda erişime açık. Ziyaretçiler, sergiyi Düzce Üniversitesi Web Sanat Galerisi aracılığıyla inceleyebilir: https://sanalsergi.duzce.edu.tr/

Gölgede Bir Yer, sanatseverleri görünürlüğün sınırlarında dolaşan estetik ihtimalleri düşünmeye ve dokunun iz bırakan anlatılarına tanıklık etmeye davet ediyor.

