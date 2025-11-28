Gönen-Bandırma Karayolunda Tek Taraflı Kaza: 1 Yaralı

Balıkesir Gönen'de Tuzakçı Mahallesi kavşağında 10 ARE 532 plakalı aracın yoldan çıkması sonucu tek taraflı kaza; sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:13
Tuzakçı Mahallesi kavşağında yoldan savrulma

Balıkesir'in Gönen ilçesi Tuzakçı Mahallesi kavşağında tek taraflı trafik kazası meydana geldi. 10 ARE 532 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yoldan savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

