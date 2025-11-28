Gönen-Bandırma Karayolunda Tek Taraflı Kaza: 1 Yaralı
Tuzakçı Mahallesi kavşağında yoldan savrulma
Balıkesir'in Gönen ilçesi Tuzakçı Mahallesi kavşağında tek taraflı trafik kazası meydana geldi. 10 ARE 532 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yoldan savruldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÖNEN-BANDIRMA KARAYOLUNDA TEK TARAFLI KAZA: 1 KİŞİ YARALI