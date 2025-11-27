Gönen'de Beton Mikseri Yan Yattı — Vinçle Kaldırıldı, Yaralanma Yok

Balıkesir'in Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde çalışma halindeki beton mikseri yan yattı; vinç ve ekipler müdahale etti, kazada yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:18
Gönen'de Beton Mikseri Yan Yattı — Vinçle Kaldırıldı, Yaralanma Yok

Gönen'de çalışma halindeki beton mikseri yan yattı

Olayın yaşandığı yer ve durum

Balıkesir'in Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde, çalışma esnasında bir beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

Müdahale ve sonuç

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vinç ve ekipler sevk edildi. Kısa sürede yapılan müdahaleyle beton mikseri bulunduğu yerden kaldırılarak güvenli bir şekilde düzeltildi.

Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde bölgede yürütülen faaliyetlerde aksama yaşanmadı.

İnceleme

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

