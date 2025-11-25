Gönüllüler Koalisyonu Toplandı: Starmer ve Macron’dan Zelenskiy ve tam ambargo vurgusu

Gönüllüler Koalisyonu Toplandı: Starmer ve Macron’dan Barış ve Ambargo Vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronun eş başkanlığında, İngiltere ve Fransa öncülüğünde çevrim içi düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı başladı. 30’dan fazla ülkenin yer aldığı koalisyon, Ukrayna’da savaş sonrası barışı güvence altına almayı amaçlıyor.

Macron: "Kritik bir dönemeçte bulunuyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Macron, "Kritik bir dönemeçte bulunuyoruz. Müzakereler yeni bir ivme kazanıyor ve bu hızlı süreci değerlendirmeliyiz. Bu bir alarm sebebi değil zira Ukrayna sağlam duruyor, Rusya yavaş ilerliyor ve Avrupa kararlılığını koruyor. Bunun sebebi, nihayet iyi bir barışa doğru gerçek bir ilerleme kaydetme şansının ortaya çıkmış olması" dedi.

Macron, ayrıca "Ukrayna, birbiri ardına ihlal edilen vaatlerden nasibini fazlasıyla aldı. Gerçekten oldukça sağlam garantiler bir zorunluluk. Ve diyebilirim ki bu, Gönüllüler Koalisyonu’nun ortak görevidir" ifadelerini kullandı.

Starmer: "Olumlu bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum"

Toplantının eş başkanlığını üstlenen Starmer, Cenevre’deki görüşmelerde Ukrayna’nın yapıcı değişiklikler önerdiğini ve İngiliz güvenlik danışmanlarının da görüşmelere destek vermek için orada bulunduğunu belirtti. Starmer, "Bu nedenle gerçekten olumlu bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Vladimir (Zelenskiy), barış planı metninin büyük kısmının kabul edilebileceği görüşünde ve bugün gelen işaretler de bunu gösteriyor" dedi.

Starmer, güvenlikle ilgili çalışmalara vurgu yaparak, "Sağlam güvenlik garantileri sağlama yönündeki çalışmamızı sürdürmeliyiz. Bu, koalisyonun kurulmasındaki temel amaçtır. Bu güvenlik garantileri, ABD’nin taslak planının da önemli bir unsuruydu. Çünkü Ukrayna’nın Rusya’nın gelecekte yeniden saldırmayacağına dair güvenceye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Askeri uzmanların hazırlık çalışmalarına değinen Starmer, "Bu nedenle bugün toplantıda bulunan dostlarıma ulusal taahhütlerini pekiştirmeleri çağrısında bulunuyorum. Çünkü masada mümkün olan en sağlam kapasiteye ve en sağlam planlara sahip olduğumuzdan emin olmalıyız" diyerek ulusal taahhütlerin pekiştirilmesi çağrısında bulundu.

Rusya’nın herhangi bir ihlale karşı caydırılmasının önemine dikkat çeken Starmer, "Rusya, herhangi bir ihlale karşı ciddi bir şekilde karşılık vereceğimize gerçekten inanırsa, bu kalıcı bir barışı destekleyecektir" dedi.

Ambargo ve mali destek

Enerji yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Starmer, "Rus enerjisine yönelik tam bir ambargo ile ilerlememiz gerekiyor. Son haftalarda aldığımız önlemlerin, özellikle ABD’nin büyük petrol şirketlerine yönelik son yaptırımlarının ciddi etki oluşturduğunu biliyoruz. Bunu küçümsememeliyiz. Bu son haftalardaki yaptırımlar açısından en gelişmiş ve en önemli adımlardan biri oldu ve Rus ekonomisine gerçek zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Starmer ayrıca Ukrayna’ya acil desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna’yı şimdi desteklemek zorundayız. Barış için çalışırken bile. Ukrayna’nın mücadele içinde kalmasını sağlamak için desteğin kesintiye uğramaması gerekir. Bu da finansman ve kapasite gibi konularda sürekli çözümler gerektirir. Ursula (von der Leyen) ve Antonio’nun (Costa) ekiplerinin gece gündüz finansman konusunda çalıştıklarını biliyorum. Bu konudaki çabaları için kendilerine minnettarız. AB liderlerini önümüzdeki haftalarda bu konuyu ele alacağını biliyoruz ve ilerleme kaydediliyor. İngiltere olarak biz de AB ile birlikte hareket etmeye ve mali destek sağlamaya hazırız" dedi.

