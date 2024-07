Google'ın İsrail Ordusunun Teknoloji Konferansına Sponsorluk İle İlgili Gelişmeler

Google ve İsrail Ordusu Konferansı Üzerine Gelişmeler

Gelişmiş yapay zeka teknolojisi alanında İsrail ile yaptığı anlaşmalar nedeniyle eleştirilen Google, İsrail ordusunun organize ettiği bir teknoloji konferansına sponsor olmayı planladı. Ancak, son anda isminin organizasyondan çıkarıldığı öğrenildi.

Konferansın Detayları

Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Intercept'in haberine göre, Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeZion kentinde düzenlenen "IT For IDF" adlı teknoloji konferansı, 10 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Konferansa Nokia, Dell ve Canon gibi pek çok teknoloji devinin katıldığı bildirildi.

Google'ın Sponsorluk Planı

Son iki yılda "IT For IDF" etkinliğine önemli sponsorluklar yapan Google'ın logolarından biri, konferansın internet sitesinden silindi. Organizasyonun yetkilileri, Google Cloud'un logolarının yayınlandığından habersiz olduklarını belirtse de, Google'ın iç belgeleri, firmanın konferansa sponsorluk için planlamalar yaptığını gösteriyor.

İç Belgelerdeki İlgili Bilgiler

Google'a ait iç belgelerde, "IT For IDF" etkinliği düzenlenecekler listesinde yer alıyor. Bu belgelerde, Google'ın bir İsrailli bulut bilişim danışmanlık şirketi olan CloudEx ile birlikte konferansın eş sponsoru olmaya hazırlandığı açık bir şekilde belirtilmiş durumda.