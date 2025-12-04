Gördes’te yem yüklü tır devrildi: Sürücü Ümit Balta yaralandı

Beğenler Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi

Manisa'nın Gördes ilçesinde sabah saat 08.35'te, yem yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gördes'e bağlı Beğenler Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Ümit Balta (46) idaresindeki 10 UN 446 plakalı tır, sürücünün virajı alamaması sonucu devrildi.

Olay yerine yönlendirilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balta, devrilen tırdan çıkarılarak Gördes Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE YEM YÜKLÜ BİR TIR, SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJI ALAMAMASI SONUCU DEVRİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.