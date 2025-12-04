Gördes’te yem yüklü tır devrildi: Sürücü Ümit Balta yaralandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde saat 08.35'te Beğenler Mahallesi yakınlarında yem yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü Ümit Balta yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:57
Gördes’te yem yüklü tır devrildi: Sürücü Ümit Balta yaralandı

Gördes’te yem yüklü tır devrildi: Sürücü Ümit Balta yaralandı

Beğenler Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi

Manisa'nın Gördes ilçesinde sabah saat 08.35'te, yem yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gördes'e bağlı Beğenler Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Ümit Balta (46) idaresindeki 10 UN 446 plakalı tır, sürücünün virajı alamaması sonucu devrildi.

Olay yerine yönlendirilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balta, devrilen tırdan çıkarılarak Gördes Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE YEM YÜKLÜ BİR TIR, SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJI ALAMAMASI SONUCU DEVRİLDİ....

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE YEM YÜKLÜ BİR TIR, SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJI ALAMAMASI SONUCU DEVRİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE YEM YÜKLÜ BİR TIR, SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJI ALAMAMASI SONUCU DEVRİLDİ....

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu
7
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi