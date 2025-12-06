Görme Engelli Ramazan Çağlar ve Nuriye Bacak Umreye Kavuştu

67 yaşındaki Ramazan Çağlar ile 80 yaşındaki Nuriye Bacak’ın umre hayali, İmam Muhammed Doğaç ve hayırsever Burak Kumoğlu’nun desteğiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:53
67 yaşındaki Ramazan Çağlar ve 80 yaşındaki Nuriye Bacak, yıllardır içlerinde taşıdıkları umre özlemini gerçeğe dönüştürdü. Umre yolculuğu, Mersin’de görev yapan İmam Hatip Muhammed Doğaç’ın girişimleri ve hayırsever Burak Kumoğlu’nun desteğiyle hayata geçirildi.

Başvuru süreci ve görev alanları

Aksaray’da yaşayan Ramazan Çağlar ile çocuk yaşta yetim kalan Nuriye Bacak’ın durumu, Mersin’de görevli İmam Hatip Muhammed Doğaç tarafından öğrenildi. Doğaç’ın girişimleriyle dosyalar Diyanet İşleri Başkanlığı’na ulaştırıldı ve sürecin tamamlanmasının ardından umre organizasyonu sağlandı. Doğaç, Diyanet bünyesinde umre sorumlusu olarak görev alarak iki misafirin hem evladı hem de gören gözü oldu.

İmamın sözleri ve inancı

Doğaç, Ramazan amcanın yıllarca “Gidemezsin, yaşlısın, gözlerin görmüyor, düşersin” sözlerine maruz kaldığını aktararak şunları söyledi: “O gün ona gerekirse seni sırtımda taşırım, elini hiç bırakmayacağım diye söz verdim.”

İmam Hatip Doğaç, yardım ve gönül bağının önemine vurgu yaparak, “En büyük engel, bir gönle girememektir. Biz hiçbir zaman engelleri aşmak için değil, gönüllere girmek için çalıştık. Bilirdik ki bir gönle giden yol ancak sevgiyle aşılmış engellerden geçer. Çünkü asıl engel gözlerde değil, bir gönle giremeyiştedir” dedi.

Kâbe’deki anlar ve teşekkürler

Ramazan Çağlar ve Nuriye Bacak, Kâbe’nin gölgesinde ve Ravza’nın huzurunda dualarını semaya yükseltti. Doğaç, bu yolculuğa vesile olan Burak Kumoğlu ile sürece destek veren Diyanet İşleri Başkanlığı ve Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Vesile olanlara teşekkür eden Ramazan Çağlar büyük mutluluk ve manevi coşku yaşadığını bildirirken, 80 yaşındaki Nuriye teyze Kâbe’yi gördüğü için duyduğu sevincini ve destek veren herkese şükranlarını iletti.

