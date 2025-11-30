Göynük'te 'şaka' ağır yaraladı: İşçinin kalın bağırsağı patladı, 1 tutuklama

Enerji santralindeki olayda mesai arkadaşı kompresörle makatına hava verdi

Olay, yaklaşık 5 gün önce Bolu'nun Göynük ilçesindeki bir enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.'ye "şaka" amaçlı olarak kompresörle makatından hava bastı.

Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde, işçinin kalın bağırsağında yırtık tespit edildi ve başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirtilen işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

