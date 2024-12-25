Grand İsias Hotel Davasında Hapis Cezası Kararları Açıklandı

Adıyaman'da Deprem Davasında Karar Verildi

Adıyaman'da gerçekleşen ve 72 kişiye mal olan Grand İsias Hotel deprem davasında sonuçlar açıklandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ardından, otel sahibi Ahmet Bozkurt ile birlikte 6 sanığa hapis cezası verildi.

Mahkeme Kararları

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan duruşmada, Ahmet Bozkurt'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verildi. Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ise 17 yıl 4 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mimarlık yapan Erdem Yılmaz da aynı süreyle cezalandırıldı.

Diğer sanıklar arasındaki Hasan Aslan için 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Sanıklar Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu ise 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme, sanıkların iyi hal indirimi uyguladığını da açıkladı.

Beraat Kararları

Duruşmada, Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye Bozkurt ile çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek hakkında beraat kararı verildi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.