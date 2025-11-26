Gümüşhane Çamlıköy'de 78 Yaşındaki Mevlüt Özkan Cami Şadırvanında Ölü Bulundu

Gümüşhane'nin Çamlıköy köyünde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Mevlüt Özkan, Merkez Camisi şadırvanında ölü bulundu; ölümün kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:36
Olay, Merkez Camisi şadırvanında öğlen saatlerinde ortaya çıktı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Çamlıköy köyünde dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, caminin şadırvanında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre köyde yalnız yaşadığı ifade edilen 78 yaşındaki Mevlüt Özkan, öğlen saatlerinde Merkez Camisi’nin şadırvan kısmında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Yetkililer, Özkan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirmesinde bulundu. Cenazesinin yarın aynı köyde toprağa verileceği bildirildi.

