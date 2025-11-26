Gümüşhane Çamlıköy'de 78 Yaşındaki Mevlüt Özkan Cami Şadırvanında Ölü Bulundu

Gümüşhane Çamlıköy'de yaşlı adam cami şadırvanında ölü bulundu
Olay, Merkez Camisi şadırvanında öğlen saatlerinde ortaya çıktı
Gümüşhane’nin merkeze bağlı Çamlıköy köyünde dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, caminin şadırvanında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre köyde yalnız yaşadığı ifade edilen 78 yaşındaki Mevlüt Özkan, öğlen saatlerinde Merkez Camisi’nin şadırvan kısmında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.
Yetkililer, Özkan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirmesinde bulundu. Cenazesinin yarın aynı köyde toprağa verileceği bildirildi.
