Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki eşe bıçaklı saldırı: Kadın yaralandı

Olayın Detayları

Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre O.K. adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşi N.K.'ye bir iş yeri önünde aniden saldırdı ve bıçakla yaraladı.

Olayı gören vatandaşların müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güncel Durum

Polis ekipleri, olayın ardından O.K.'yi gözaltına aldı. Yaralanan N.K., ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

