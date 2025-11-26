Gümüşhane Kürtün'de Otomobil 150 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ağır Yaralı

Gece yaşanan kaza sabah fark edildi, sürücü yoğun bakımda

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Camiyanı Mahallesi'nde gece yarısı eve gitmek üzere yola çıkan Mürsel Y. (28)'nin kullandığı 29 AAZ 415 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza, gün ağarınca çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü Mürsel Y., önce Kürtün Devlet Hastanesine, ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Vücudunda ve kafatasında kırıklar ve iç kanama olduğu belirlenen Mürsel Y., yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve bölgedeki güvenlik çalışmaları sürüyor.

