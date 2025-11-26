Gümüşhane Kürtün'de Otomobil 150 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ağır Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gece kontrolden çıkan otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı; sürücü Mürsel Y. ağır yaralı, tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 19:42
Gümüşhane Kürtün'de Otomobil 150 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ağır Yaralı

Gümüşhane Kürtün'de Otomobil 150 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ağır Yaralı

Gece yaşanan kaza sabah fark edildi, sürücü yoğun bakımda

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Camiyanı Mahallesi'nde gece yarısı eve gitmek üzere yola çıkan Mürsel Y. (28)'nin kullandığı 29 AAZ 415 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza, gün ağarınca çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü Mürsel Y., önce Kürtün Devlet Hastanesine, ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Vücudunda ve kafatasında kırıklar ve iç kanama olduğu belirlenen Mürsel Y., yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve bölgedeki güvenlik çalışmaları sürüyor.

GÜMÜŞHANE’NİN KÜRTÜN İLÇESİNDE GECE YARISI KONTROLDEN ÇIKARAK 150 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN...

GÜMÜŞHANE’NİN KÜRTÜN İLÇESİNDE GECE YARISI KONTROLDEN ÇIKARAK 150 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, GÜN AĞARINCA FARK EDİLEBİLDİ. AĞIR YARALI SÜRÜCÜNÜN YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR.

GÜMÜŞHANE’NİN KÜRTÜN İLÇESİNDE GECE YARISI KONTROLDEN ÇIKARAK 150 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Pikap ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Köyceğiz'de İki Tofaş Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı
3
Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti
4
Siirt’te Gazze İçin İki Günde 2 Milyon 758 Bin TL Yardım Toplandı
5
Kargı'da Kızılırmak Nehri'nde Elektrikle Avlanan Şahıslar Yakalandı
6
Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"
7
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama