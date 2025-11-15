Gümüşhane-Trabzon yolunda kayalardan kaçan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza ayrıntıları

Gümüşhane-Trabzon kara yolunda yola düşen kayalara çarpmamak için manevra yapan bir otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane kent merkezinden Trabzon istikametine ilerleyen Ali Ç. yönetimindeki 61 KS 914 plakalı otomobil, Özcan Mahallesi Köprübaşı Mevkii'nde yola düşen kayalara çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada araç kontrolünü kaybederek şeve çarptı ve ters döndü.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Hamza B. yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar araçtan kendi imkanlarıyla çıktı; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki kişi de tedavi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu Gümüşhane geçişinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

