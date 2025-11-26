Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı

Gümüşhane Üniversitesi'ndeki rehine krizi, yaklaşık 5 saat süren görüşmelerin ardından H.T.'nin teslim olmasıyla sona erdi; rehine D.B. sağ kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:24
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı

Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi

Uzman çavuş kökenli personel teslim oldu, rehine kurtarıldı

Gümüşhane Üniversitesi’nin Bağlarbaşı Mahallesindeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde görevli bir personelin silahla başka bir personeli rehin alması olayı, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve uzun süren ikna çabalarının ardından sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, uzman çavuşluktan memurluğa geçtiği öğrenilen H.T., saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle aynı fakültede görevli D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı. Binadan gelen tek el silah sesi sonrası bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi sevk edildi; okul çevresi boşaltıldı ve çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Çevredeki yakınları üniversiteye gelerek yetkililerden bilgi alırken, güvenlik güçleri ile yürütülen görüşmeler yaklaşık 5 saati buldu. Görüşmelerin ardından H.T. ikna edilerek elindeki silahla teslim oldu, rehine D.B. ise sağ olarak kurtarıldı ve tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Soruşturma kapsamında H.T. gözaltına alındı. Olay yerine gelen Vali Aydın Baruş yetkililerden bilgi aldı.

