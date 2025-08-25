GÜNCELLEME 2 - Gazze'de Ölen Gazeteci Sayısı 246'ya Yükseldi

Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazetecilere ilişkin güncel verileri yayımladı.

Ölü sayısı ve son saldırılar

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazeteci ve medya çalışanlarının isimlerinin yer aldığı bir listenin yayımlandığı belirtilirken, toplam ölü sayısının 246 olarak güncellendiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazeteci'nin olduğu bildirildi.

Son saldırıda ölen gazeteciler arasında; Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP dahil çeşitli medya kuruluşlarında çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te görevli Muaz Ebu Taha ile gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

Ayrıca, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uluslararası çağrı

Açıklamada, uluslararası topluma ve gazetecilikle ilgili kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü İsrail aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için Tel Aviv yönetimine baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.