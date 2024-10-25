Gündem Başlıkları: 25 Ekim 2024

GÜNDEM / 25 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Öne Çıkan Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da programa iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması'na katılacak, ayrıca Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Diyarbakır/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00) Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı bitkisel üretim 2. tahmini ile Ekim ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Alman Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gelişmeleri

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna’yı Esenler Erokspor Stadı’nda konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Trendyol Süper Lig’in 10. haftası, Adana Demirspor-Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Trendyol 1. Lig’in 10. haftası, Fatih Karagümrük-Adanaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) THY Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan’ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı) Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Romanya’nın CS Minaur takımına konuk olacak.

(Baia Mare/18.00)

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