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Gündem Başlıkları: 25 Ekim 2024

Önemli etkinlikler ve gelişmeler, 25 Ekim 2024 tarihi itibarıyla gündemde.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:00
Gündem Başlıkları: 25 Ekim 2024

GÜNDEM / 25 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Öne Çıkan Etkinlikler

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'na katılacak.
    (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da programa iştirak edecek.
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması'na katılacak, ayrıca Valiliğe ziyarette bulunacak.
    (Diyarbakır/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
    (Ankara/10.00)
  2. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı bitkisel üretim 2. tahmini ile Ekim ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
    (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Alman Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılı açılış törenine katılacak.
(İstanbul/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gelişmeleri

  1. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna’yı Esenler Erokspor Stadı’nda konuk edecek.
    (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Trendyol Süper Lig’in 10. haftası, Adana Demirspor-Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak.
    (Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. Trendyol 1. Lig’in 10. haftası, Fatih Karagümrük-Adanaspor maçıyla başlayacak.
    (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
  4. THY Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan’ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.
    (İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
  5. Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Romanya’nın CS Minaur takımına konuk olacak.
    (Baia Mare/18.00)

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