Gündoğdu: "Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız"

AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu başkanlığında düzenlenen Mahalle ve Köy Başkanları Danışma Meclisi Toplantısı, ilçe binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, teşkilatın saha stratejileri ve üye çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Gündoğdu, katılımcılara tek tek hoş geldiniz dedi ve gündem maddelerini paylaştı. Ardından Merkez İlçe Koordinatörü Ünal, Kadın Kolları Başkanı Özvin, Gençlik Kolları Başkanı Yapça ve İl Genel Meclis Üyesi Demirkol söz alarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mahalle ve köy başkanlarının soruları, dilek ve önerileri ile talepleri toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, mahalle ve köy bazlı çalışmalar geniş kapsamlı olarak masaya yatırıldı ve sahaya yönelik uygulama adımları şekillendirildi.

"Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız. Hedefimiz, mahalle ve köylerimizde ayak basmadık yer bırakmamak. Bu kapsamda bir araya gelerek toplantılarımızı icra ediyoruz. Toplantılarımızda aldığımız kararları sahada uyguluyoruz. Bir yandan da üye çalışmalarımız devam ediyor. Danışma meclislerimiz, saha çalışmalarımızı, gelecek hedeflerimizi belirlediğimiz, kısacası teşkilat çalışmalarımızı gözden geçirdiğimiz toplantılarımızdır. Bu vesileyle toplantımıza icabet eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum"

