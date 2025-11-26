Gündoğdu: "Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız"

AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı danışma meclisinde Ali Gündoğdu, mahalle ve köylerde eksiksiz saha çalışması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:10
Gündoğdu: "Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız"

Gündoğdu: "Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız"

AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu başkanlığında düzenlenen Mahalle ve Köy Başkanları Danışma Meclisi Toplantısı, ilçe binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, teşkilatın saha stratejileri ve üye çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Gündoğdu, katılımcılara tek tek hoş geldiniz dedi ve gündem maddelerini paylaştı. Ardından Merkez İlçe Koordinatörü Ünal, Kadın Kolları Başkanı Özvin, Gençlik Kolları Başkanı Yapça ve İl Genel Meclis Üyesi Demirkol söz alarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mahalle ve köy başkanlarının soruları, dilek ve önerileri ile talepleri toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, mahalle ve köy bazlı çalışmalar geniş kapsamlı olarak masaya yatırıldı ve sahaya yönelik uygulama adımları şekillendirildi.

"Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız. Hedefimiz, mahalle ve köylerimizde ayak basmadık yer bırakmamak. Bu kapsamda bir araya gelerek toplantılarımızı icra ediyoruz. Toplantılarımızda aldığımız kararları sahada uyguluyoruz. Bir yandan da üye çalışmalarımız devam ediyor. Danışma meclislerimiz, saha çalışmalarımızı, gelecek hedeflerimizi belirlediğimiz, kısacası teşkilat çalışmalarımızı gözden geçirdiğimiz toplantılarımızdır. Bu vesileyle toplantımıza icabet eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum"

AK PARTİ SİNOP MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN MAHALLE VE KÖY BAŞKANLARI DANIŞMA MECLİSİ...

AK PARTİ SİNOP MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN MAHALLE VE KÖY BAŞKANLARI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

AK PARTİ SİNOP MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN MAHALLE VE KÖY BAŞKANLARI DANIŞMA MECLİSİ...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama