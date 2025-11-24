Günel: Aydın'da hizmetin önündeki tek engel Özlem Çerçioğlu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Özlem Çerçioğlu'nu meclisi hukuk dışı yönettiği ve hizmete engel olduğu gerekçesiyle eleştirdi; mal varlığı açıklaması istedi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 20:59
Kasım ayı meclis oturumu sonrası sert açıklamalar

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının 2’nci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçe belediyelerinin 2026 Mali Yılı Analitik Bütçelerinin belirlenmesi sırasında zaman zaman gerilim yaşandı.

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, oturumun ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı. Günel, toplantı yönetimine ilişkin eleştirilerinde, "Biz tüm toplantılarda seviyemizi korumamıza rağmen, Aydın halkı ve seçilmiş belediye başkanlarımıza hakaret eden, hukuku eğip bükmeye çalışan, hakaretin de boyutunu ve dozunu giderek artıran bir büyükşehir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Aydın halkına hizmetin önündeki tek engel Özlem Çerçioğlu’dur" ifadelerini kullandı.

Günel, meclis yönetiminde Kanun'a uyulmadığını ve CHP grubunun yok sayıldığını ileri sürdü: "Biz şu an anlıyoruz ki Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir tek sorun var. O da Özlem Çerçioğlu. Kanuna uymak istemiyor. CHP grubunu yok sayan bir tavır sergiliyor. Böyle meclis yönetilemez. Meclis kimsenin babasının çiftliği değil."

Açıklamasında ASKİ Genel Kurulu’nda yaşananlara da değinen Günel, "Bakın ASKİ Genel Müdürü gözümüzün içine baka baka yalan söyledi. Elimizde belgeler var. AK Parti’li meclis üyeleri, su indirimiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na evrakların verildiğine dair şerh koymuşlar. Ama gelin görün ki ayın 19’unda da yine AK Parti’li meclis üyeleri ASKİ’ye Plan ve Bütçe Komisyonu’na evraklar gönderilmedi diye dilekçe vermişler. Yani şerhin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Yani ben gerçekten doğruları, gerçekleri, belgeleri böyle eğip büken bir organizasyonla karşılaştığım için çok şaşkınım" dedi.

Günel, Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun mecliste su faturalarına yönelik söylediği indirimi inkar ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bakın bununla ilgili elimizde video kayıtları var. Yüzde 70 su kullanım ücretindeki indirimi oylamaya sundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Bugün biz öyle bir şey yapmadık, hayır, ben öyle bir şey oylamadım diyor. Bizim amacımız ekonomik kriz ortamında Aydın halkının cebine üç kuruş koyabilmek ve evindeki yangını birazcık söndürebilmek. Zaten su faturalarında yüzde 50 indirim de AK Parti’nin yerel seçimdeki adayının vaadiydi. Popülizmle, gerçekleri eğip bükmekle Aydın’a hizmet edilemez. Bugün hizmetin önündeki en büyük engelin Özlem Çerçioğlu olduğunu gördük."

"Bizim kimseden korkumuz yok"

Günel, mecliste ve kamuoyunda şeffaflık çağrısında bulunarak sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bir sonraki mecliste biz CHP Grubu belediye başkanları olarak mal varlıklarımızı açıklamaya hazırız. Buna ailemiz ve akrabalarımızın sahip veya ortak olduğu şirketler de dahil. Aydın’daki diğer belediye başkanları ve Özlem Çerçioğlu da hem kendisinin hem ailesinin hem de ASKİ de dahil yüksek bürokratlarının mal varlığını açıklasın. Bizim bu konuda kimseden korkumuz yok."

