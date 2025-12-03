Güney Asya'da Sel ve Heyelan: Can Kaybı bin 400'ü Aştı

Sri Lanka, Tayland ve Endonezya merkezli sellerde can kaybı bin 400’ü geçti; yüz binlerce kişi etkilendi, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:51
Güney Asya'yı etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve toprak kaymalarında can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililerin açıklamalarına göre bölgedeki toplam can kaybı bin 400'ü geçti.

Sri Lanka

Afet Yönetim Merkezi (DMC), Ditwah Kasırgası’nın ülke genelinde yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 474 olduğunu, 356 kişinin ise hala haber alınamadığını bildirdi. Açıklamada ayrıca afetlerden etkilenen 448 bin 817 hane ve 1.58 milyondan fazla kişinin olduğu, 971 evin tamamen yıkıldığı ve 40 binden fazla yapıda hasar meydana geldiği vurgulandı.

Tayland

Tayland yetkilileri, ülkedeki çalışmalar sonucunda sel ve toprak kaymaları nedeniyle can kaybının 185 olarak kaydedildiğini açıkladı. Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhnadirek, etkilenen bölgelere yeniden su ve elektrik sağlandığını, sellerden etkilenen 120 binden fazla haneye 31 milyon dolar üzerinde tazminat verildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca askerin yetkililerle birlikte temizlik çalışmalarında sivillere yardım ettiği ve yaralılara tıbbi destek sağlandığı belirtildi.

Malezya

Malezya'da yaşanan afetlerde can kaybının 3 olduğu ve ölü sayısının artmadığı bildirildi.

Endonezya

Endonezya'da Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), seller ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 753 olduğunu açıkladı. Ajans, köprülerin yıkılması ve yolların kapanması nedeniyle Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh bölgelerine ulaşmanın güçleştiğini ve haber alınamayan kişi sayısının 650 olduğunu bildirdi. Ayrıca 1.5 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu, on binlerce konut ve kamu binasının hasar gördüğü, 2 bin 600 kişinin yaralandığı ve yerel hastanelerde doluluk oranının aşıldığı belirtildi. Açıklamada, Endonezya hükümetinin hasar gören bölgelere destek için 3 hastane gemisi görevlendirdiği ifade edildi.

Yetkililer, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü, bölgedeki erişim sorunları ve altyapı hasarının müdahale hızını etkilediğini vurguluyor.

