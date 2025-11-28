Güney Asya'da Sel ve Toprak Kaymaları: Can Kaybı 295'e Yükseldi

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağmurları, yaygın sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yapılan açıklamalara göre toplam can kaybı 295 olarak bildirildi.

Endonezya

Endonezya afet kurumundan yapılan açıklamada, Kuzey Sumatra’da can kaybının 62’ye yükseldiği, 95 kişinin yaralandığı, 65 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Komşu Batı Sumatra’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi, 12 kişi kayboldu. Endonezya’nın en batısındaki eyalet Aceh’te ise 9 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede sel ve toprak kaymalarında toplam can kaybı 93’e çıktı.

Tayland

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland’daki sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 144’e yükseldiği ifade edildi. Ölümlerin 109’unun Songkhla’da yaşandığı aktarıldı. Afet Önleme ve Azaltma Dairesi, sel felaketinden 1.25 milyondan fazla hane ve 3.6 milyon kişinin etkilendiğini bildirdi.

Sri Lanka

Sri Lanka’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi; 600’den fazla evde hasar meydana geldi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine bugün tüm devlet daireleri kapatıldı, okullarda eğitime ara verildi. Birçok baraj ve nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri ve yollar sular altında kaldı, demiryollarına kaya ve ağaç düşmesi nedeniyle tren seferleri durduruldu. Mahsur kalanlar Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı; donanma ve polis ise teknelerle tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Malezya’da 2 ölü

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da ise sel ve toprak kaymalarında 2 kişi sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti, 34 binden fazla kişi tahliye edildi.

GÜNEY ASYA ÜLKELERİNDEKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL VE TOPRAK KAYMALARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 295'E YÜKSELDİ. (FOTO: MALEZYA)