Güney Asya'da Sel ve Toprak Kaymaları: Can Kaybı 535'e Ulaştı

Güney Asya'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre can kaybı 535 seviyesine çıktı. Bölgedeki en ciddi etkiyi yaşayan ülkeler arasında Endonezya, Tayland ve Sri Lanka yer alıyor.

Endonezya

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, ülkede can kaybının 248'e yükseldiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yardım uçakları, Kuzey Sumatra'daki ağır hasarlı bölgeler, özellikle Central Tapanuli olmak üzere, yardım ulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Tayland

Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki sellerde ölenlerin sayısının 145'ten 162'ye yükseldiğini aktardı. Sözcü, ölümlerin 126'sının Malezya sınırına yakın Songkhla'da görüldüğünü belirtti. Hafta başında Songkhla'ya bağlı Hat Yai'de son 300 yılın günlük en yüksek yağışı kaydedilmişti. Komşu ülke Malezya'da ise bu hafta 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Sri Lanka

Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 123'e çıktığı, 130 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu belirtildi. Yaklaşık 44 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana şiddetli hava şartlarının etkisi altındaki Sri Lanka'da perşembe günü durum daha da kötüleşti. Şiddetli sağanaklar evleri, tarlaları ve yolları sular altında bıraktı; özellikle çay yetiştirilen dağlık bölgelerde toprak kaymaları yaşandı. Hükümet okulları ve iş yerlerini kapattı, sınavları erteledi. Barajlar ve nehirler taştı, yollar kapandı; birçok bölgede yollara ve demiryollarına kaya ve ağaç düşmesi nedeniyle yolcu trenleri durduruldu.

Yetkililer ve kurtarma ekipleri arama-kurtarma ve yardım çalışmalarını yoğunlaştırmaya devam ediyor; bölgedeki hava şartları ise müdahaleyi zorlaştırıyor.

