Güney Asya’da Sel ve Toprak Kaymalarında Can Kaybı 1.149’a Yükseldi

Muson yağışları ve Ditwah Kasırgası sonucu Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya’da can kaybı 1.149’a yükseldi; yüzlerce kişi kayıp.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:13
Güney Asya’yı vuran yoğun muson yağışları ve Ditwah Kasırgası sebebiyle yaşanan sel ve toprak kaymalarında can kaybı hızla artıyor. Bölgedeki en güncel verilere göre, toplam can kaybı 1.149 olarak kaydedildi.

Ülke bazlı bilanço

Endonezya: Etkili muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 604 oldu. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasında, ayrıca 464 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Sri Lanka: Ditwah Kasırgası nedeniyle yaşanan afetlerde can kaybı 366 olarak açıklandı. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) verilerine göre, 367 kişi kayıp kaydı düşüldü.

Tayland: Yetkililer şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısının 176 olduğunu bildirdi.

Malezya: Yetkililer, afetler nedeniyle ölenlerin sayısının 3 olduğunu açıkladı.

Yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybı ile kayıp sayılarının güncellenmeye devam edebileceğini belirtiyor.

