Güney Kore'de Erken Seçimle Eş Zamanlı Anayasa Referandumu Önerisi

Güney Kore'de Erken Seçimle Aynı Gün Referandum Önerisi

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-shik, ülkede 60 gün içinde düzenlenmesi gereken erken başkanlık seçimiyle aynı gün, anayasanın revize edilmesi için referandum yapılmasını önerdi.

Yonhap'ın haberine göre, Woo, Ulusal Meclis'te düzenlenen basın toplantısında bu fikrini dile getirdi. Sıkıyönetim ilanı gerekçesiyle Yoon Suk Yeol'un devlet başkanlığından azledilmesinin ardından gerçekleştirilecek erken başkanlık seçimine dikkat çeken Woo, "Gelecek devlet başkanlığı seçiminin olduğu tarihte, aynı anda anayasanın revize edilmesi için referandum düzenlenmesini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Woo, anayasanın "kuvvetler ayrılığının temelinin güçlendirilmesi ve ulusal birliğin sağlanması için" düzenlenmesinin gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Diğer yandan, muhalefetteki Demokratik Parti (DP) Genel Sekreteri Kim Yoon-deok, devlet başkanlığı görevine vekalet eden Han Duck-soo'nun erken seçimin yapılacağı tarihini "derhal" duyurmasını talep etti.

Güney Kore'nin, 1948'den bu yana 9 kez anayasada düzenlemeye gittiği ifade ediliyor. Ülkede, devlet başkanı ya da parlamentonun anayasa değişikliği önerisinin önce Ulusal Meclis'in üçte ikisinin onayını alması gerekiyor. Ardından seçmenlerin yarısından çoğunun katıldığı referandumda çoğunluğun bu düzenlemeyi onaylaması gerekiyor.

Sıkıyönetim ve Azil Süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Azil kararı sonrası Yoon görevinden alınırken, ülkede 60 gün içinde devlet başkanlığı için erken seçim düzenlenecek.